سن اليأس وعلاقته بمرض القلب عند السيدات

أماني الغامدي(صدى):

تحدث نصف الوفيات بين النساء بعد سن الـ50، بسبب أمراض القلب، بسبب انخفاض إنتاج الجسم لهرمون الاستروجين في سنة اليأس بين الـ40 والـ50 من العمر.

وأوضحت الدراسات، أنه إذا كانت المرأة عند بلوغ سن اليأس تدخن، أو لديها ارتفاع في ضغط الدم أو سكري ترتفع مخاطر إصابتها بأمراض القلب كذلك.

كما تتأثر عظام المرأة أيضاً مع انخفاض مستوى هرمون الاستروجين، فتصبح أقل كثافة وأكثر عرضة للكسور.

وكشفت الدراسات، أنه بعد بلوغ هذا السن يجب على المرأة المرأة إجراء تغييرات في نوعية الطعام الذي تأكله، فمثلًا لابد من تقليل كمية الكربوهيدرات والبروتين والدهون، وزيادة كمية الخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقول والأسماك.

كذلك من الضروري الاهتمام بالنشاط البدني، كالسباحة واليوجا وتمارين الأيروبك والمشي.