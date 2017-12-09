تزامنًا مع ارتفاعها المذهل.. ” بتكوين ” تجذب أنظار قراصنة كوريا الشمالية

بيونج يانج(صدى):

تستغل كوريا الشمالية الارتفاع الملحوظ في قيمة ” بتكوين ” المتصاعدة، عن طريق قرصنة المبادلات الجارية بالعملة المثيرة للجدل.

وأكدت الباحثة المستقلة في الأمن الرقمي أشيلي شين، أن الارتفاع المتواصل لـ ” بتكوين ” يفتح شهية قراصنة الانترنت عليها، لافتًا إلى أن الحصول على عملات رقمية يبدو سهلًا بالمقارنة مع العملات التقليدية الأخرى.

وأشارت ” شين ” إلى أنها رصدت مع عدد من زملائها هجمات إلكترونية من قبل مجموعات قراصنة تعرف بـ ” لازاروس ” و ” بلونوروف ” و ” آندارييل ” ويشتبه في أن تكون عمليات منسقة من كوريا الشمالية، مستهدفه بنوكًا في كلًا من أوروبا وكوريا الجنوبية فضلًا عن أجهزة الصراف الآلي ومبادلات العملة الرقمية ” بتكوين “.

كما أوضحت أن هذه الهجمات باءت بالفشل حتى الآن، لافته إلى أن هدف الهجمات الإلكترونية تحول من الأغراض الاستخباراتية إلى قرصنة المؤسسات المالية مثل البنوك ومبادلات البيتكوين لأجل الانتفاع منها ماليًا.

يُذكر أن ” بتكوين ” سجلت ارتفاعًا مذهلًا خلال العام الجاري، حيث بلغت في الأسبوع الماضي فقط مستوى 16 ألف دولار وهو ما يعني أن العملة الرقمية زادت بـ 1500 % في مدة وجيزة.