إرشادات يجب اتباعها لتوفير فاتوة الكهرباء

نايف السالم(صدى):

بيَنت جمعية حماية المستهلك، خمس إرشادات يجب اتباعها لتوفير فاتور الكهرباء، بالنسبة للسخان الكهربائي، وخطوتين بالنسبة للفرن الكهربائي.

وأوضحت أن إرشادات التي تتعلق بالسخان، أولها إطفائه في حالة عدم الحاجة إليه، وضبط درجة الحرارة عن 50 إلى 70 درجة مئوية تقريبًا، والتأكد من عدم وجود أي تسريبات في توصيلات مياه السخان، وسلامة منظم الحرارة، وأخيرًا عمل تنظيف للسخان مرة واحدة سنويًا على الأقل لإزالة التسريبات.

أما بشأن الفرن الكهربائي، فلابد من تغطية الأطعمة أثناء الطهي ليساعد في نضجها سريعًا وبالتالي استهلاك أقل للطاقة، مشيرة إلى أن الفرن الغازي أقل تكلفة في الاستخدام من الفرن الكهربائي.