محافظ الطائف يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الثبيتي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أدى معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني, وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين، اليوم بجامع العباس صلاة الميت على شهيد الواجب العريف عبدالله عابد أبو رجيله الثبيتي، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لذوي شهيد الواجب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم, عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه, مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.