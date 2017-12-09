” المسند ” : ننصح بفتح النوافذ خلال موسم المربعانية
نصح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، المواطنين بفتح الأبواب والنوافذ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءًا هذه الأيام.
وأوضح ” المسند ” أن الطقس عادة يكون أفضل خارج المنزل في موسم المربعانية، قائلًا عبر ” تويتر ” : ” في موسم المربعانية وفي نهار الشمس فيه ساطعة، والرياح ساكنة ـ عادة ـ خارج المنازل أدفأ من داخلها؛ وعليه يُنصح بفتح الأبواب، والنوافذ لدخول الهواء النقي والدافئ ـ نسبياً ـ إلى داخل المنازل، من الساعة 10ص حتى الساعة 4م”.
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