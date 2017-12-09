” المسند ” : ننصح بفتح النوافذ خلال موسم المربعانية

سالم المطيري(صدى):

نصح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، المواطنين بفتح الأبواب والنوافذ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءًا هذه الأيام.

وأوضح ” المسند ” أن الطقس عادة يكون أفضل خارج المنزل في موسم المربعانية، قائلًا عبر ” تويتر ” : ” في موسم المربعانية وفي نهار الشمس فيه ساطعة، والرياح ساكنة ـ عادة ـ خارج المنازل أدفأ من داخلها؛ وعليه يُنصح بفتح الأبواب، والنوافذ لدخول الهواء النقي والدافئ ـ نسبياً ـ إلى داخل المنازل، من الساعة 10ص حتى الساعة 4م”.