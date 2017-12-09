” إيكاردي ” يوضح موقفه من الانتقال لريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

أعلن مهاجم المنتخب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، أنه لن يتنقل إلى صفوف نادي ريال مدريد أو أي نادٍ آخر في الفترة المقبلة.

وأكد “إيكاردي” في تصريحات له أنه لا يوجد أي فريق ممن يريد ضمه سيدفع الشرط الجزائي، قائلًا ” ريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سيدفعون الشرط الجزائي الخاص بك؟ لقد أجبت على هذا السؤال في العديد من المرات، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، إلى جانب ذلك انا لا أتعامل مع هذه الأمور ” .

وأضاف أنه لا يفكر في ترك ميلانو خلال هذه الفترة وانه سعيد بتواجده داخل صفوفه، قائلًا ” كل شيء واضح .. أنا سعيد في ميلانو والجميع يعلم ذلك وانا احب هذه المدينة، أسجل العديد من الاهداف وانا قائد لهذا النادي الكبير ” .

يُذكر أن ريال مدريد يسعى بقوة من أجل ضم إيكاردي لصفوفه في يناير المقبل لتدعيم صفوف الفريق الهجومية.