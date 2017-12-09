البلدية: أنهينا 50 مبادرة .. وجاهزون للبدء في تنفيذ برنامج ” مدينتي 2018 “

نايف السالم(صدى):

أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن الوزارة انتهت من إعداد خطط برنامج “مدينتي 2018 ” لتصبح جاهزة لبدء تنفيذ البرنامج من الآن.

جاء ذلك في ختام أعمال ورش عمل البرنامج التي نظمها مركز تحقيق الأهداف مؤخرا بفندق راديسون بلو بالرياض بحضور جميع أمناء المناطق والمحافظات وعدد من المسؤولين والمختصين.

ووجه معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في فعاليات ورش العمل على ما بذلوه من عصف ذهني وجهود استمرت منذ إطلاق مبادرات التحول البلدي لأكثر من 20 ألف ساعة لإنجاح خطة عمل الوزارة ورؤيتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة ومبادرات التحول الوطني.

وقال معاليه : ” بهذه الجهود المباركة أنهت الوزارة إعداد 50 مبادرة تُشكل برنامج مدينتي 2018 م, التي تعتبر جزء رئيسي من برنامج التحول البلدي , التي ستٌحدث – بمشيئة الله – تطويراً كبيراً في رفع مستوى أداء القطاع البلدي وتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الهادفة لتوفير الخدمات وتطويرها للمستفيدين إلى جانب تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه أشار مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي إلى مشاركة (5) أمانات و (320 ) مشاركاً و(100) مقابلة، إضافة إلى استشاريين من جميع التخصصات لبحث ومناقشة وطرح الرؤى والمقترحات والحلول، مؤكداً أن الوزارة لديها آليات واضحة تعمل عليها لتحقيق جميع أهداف التحول الوطني التي تنفذها أو تشارك في تنفيذها أو تدعمها خلال العام المقبل 2018م .

وفي ختام ورش برنامج ” مدينتي 2018 ” قام معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق الفارس بتسليم أمانات المناطق ” مواثيق البرامج التنفيذية لمبادرات القطاع البلدي في برنامج التحول الوطني 2020″ وذلك للبدء في تنفيذ المبادرات , عاداً تفاعل الأمانات خلال انعقاد الورشة مؤشر على حرصهم في تنفيذ هذا المبادرات كما خطط لها .