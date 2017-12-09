وزير الخارجية البحريني يُشيد بدور المملكة في مساعدة اليمن

نايف السالم(صدى):

أعلن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، أن مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن رفضت القيام بأي دور إيجابي في بناء اليمن وسعت لتأسيس دولة إرهابية خاضعة لإيران.

وأكد ” آل خليفة ” خلال كلمته أمام حوار المنامة في دورته الثالثة عشر، أنه سيتم التصدي بكل قوة للحوثيين وإرهابهم بصنعاء، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به المملكة في توفير وتيسير المساعدات للمناطق المتضررة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية.

كما أشار إلى القرارات التي اتخذتها مملكة البحرين والمملكة والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بشأن مقاطعة قطر جاءت بعد ممارسات قطرية امتدت لعقود واستهدفت أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى تمويل العمليات الإرهابية في دول أخرى.