بالفيديو.. رجل يقص شعر ابنته لتحميلها ” سناب شات “

واشنطن(صدى):

أقدم رجل أمريكي على الأعتداء على ابنته المراهقة بالضرب المبرح وقص شعرها بمكنة حلاقة عقاباً لها على تحميل تطبيق سناب شات على هاتفها .

وأعلنت شرطة لويزيانا عن اعتقال ألكس هاريسون البالغ من العمر 30 عاماً ، بعد مشاركة فيديو للاعتداء على ابنته على نفس التطبيق ونشره عبر موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك.

ويظهر الفيديو الطفلة تصرخ من شدة الألم بعد ضربها بقسوة، ويمكن رؤية الأب وهو يحلق رأس الفتاة وسط بكائها.

وقال المحقق في شرطة لويزيانا إنه بعد مراجعة الفيديو وجدوا أن الفتاة تعرضت لسوء معاملة، ولم يؤكد المسئولون العلاقة بين هاريسون والضحية، لكن يُعتقد أنها ابنته.