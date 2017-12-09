” زيدان ” : رونالدو أفضل مني بكثير.. ولن يتكرر

ماجد محمد(صدى):

أشاد مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، بلاعبه الحالي كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أن الريال هو مكانه الأول والأخير.

وأكد ” زيدان ” أن رونالدو هو أفضل من لعب كرة قدم عبر التاريخ، قائلًا ” من افضل انت أو رونالدو؟ لا بالطبع رونالدو افضل مني بكثير، هذا رأيي منذ البداية ولن أغيره “.

وقال ” زيدان ” إنه من الصعب أن يستمر لاعب بنفس المستوى أكثر من 13 عامًا وهو ما فعله رونالدو، معلقًا ” لا اعتقد ان هناك لاعب يستطيع تكرار ما يفعله رونالدو”.

كما أشار إلى أن رونالدو لن يترك الريال، قائلًا ” رونالدو سعيد هُنا، لا أراه في مكان آخر، الذين لا يريدونه في ريال مدريد هم من يطلقون الشائعات “.