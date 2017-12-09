50 مسئولًا يواجهون تهم ممارسات مالية غير مشروعة

علي القحطاني(صدى):

تلَقت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالرياض، عشرات الشكاوى ضد أكثر من 50 مسئولًا بإحدى الشركات، من بينهم شخصيات مهمة، ووافدين وأعضاء مجلس الإدارة بها.

وفشلت لجنة المنازعات في إبلاغ المتهمين بموعد الجلسة عبر عناوينهم، مما اضطرها إلى نشر إعلان عبر وسائل الإعلام لإخبارهم بأنها ستصدر قراراتها غيابيًا في حالة عدم حضورهم.

وألزمت اللجنة، صاحب الشركة بإيداع أكثر من 1.6 مليار ريال في حسابها، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة الممارسات المالية غير المشروعة.