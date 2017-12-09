” تحلية المياه ” توقّع عددا من العقود الهادفة لرفع الكمية في مكة

علي القحطاني(صدى):

وقّعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مؤخرا عددا من العقود الهادفة لرفع كمية المياه في بعض محافظات منطقة مكة المكرمة وتمديد أنابيب نقل وضخ المياه في المحافظات التي لم تصلها المياه بشكل كامل وذلك بمبلغ تجاوز التسعة مليارات ريال.

وتضمنت المشروعات إنشاء محطة التحلية بجدة (المرحلة الرابعة) بالتناضح العكسي بالشعيبة، ونقل التقنية وشراء الماء المنتج من خلال إنشاء وحدة تحلية متعددة التأثير بمحطه تحلية الشعيبة، ونظام نقل مياه الشعيبة منى(ب)، والمرحلة الثانية للخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة ، والمرحلة الأولى في الطائف، وتصنيع وتوريد أنابيب نقل مياه (عرفات-الطائف)، وتنفيذ محطات الضخ وتمديد خطوط أنابيب نظام نقل مياه (عرفات-الطائف).

كما شملت المشروعات , تصنيع وتوريد أنابيب نظام نقل مياه (رابغ – جدة – مكة)، وتنفيذ محطات الضخ وتمديد خطوط أنابيب نظام نقل مياه ( رابغ – جدة – مكة ) وتنفيذ محطات الضخ وتمديد خطوط أنابيب نظام نقل مياه (الطائف – تربة – رنية – الخرمة).

ويأتي توقيع عقود مشروعات المياه من ثمار زيارات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، لمحافظات المنطقة والوقوف بشكل مباشر على احتياجات سكانها .