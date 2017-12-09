الكلاب الضالة تُهدِد الأطفال في أحياء المملكة

نايف السالم(صدى):

احتلَت الكلاب الضالة، أحياء المدن المختلفة بالمملكة واتخذتها سكناً لها، حيث حفرت جحورها تحت الفلل السكنية؛ مهددة بذلك قاطني الأحياء من الكبار والصغار.

وزادت مخاوف المواطنين منها، وتجددت مطالبهم بالقضاء عليها، بعد أن شكلت قطعانًا كبيرة تتجاوز العشرات خطرًا.

وتهدد الكلاب، أطفال الأحياء بموت محقق، وهو الأمر الذي تكرر في عدة أحياء بمدن المملكة.