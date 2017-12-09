بعد تعيينه نائب رئيس الاتحاد.. ” التمياط ” : اعتز بخدمة وطني الغالي

ماجد محمد(صدى):

وجه لاعب نادي الهلال السابق نواف التمياط، اليوم السبت، الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ورئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت.

وكتب ” التمياط ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أعتز بهذه الثقة الغالية لخدمة وطني، وأشكر بكل التقدير معالي الأستاذ تركي آل شيخ، على دعمه واهتمامه، والشكر لأخي عادل عزت، وأسأل الله أن يوفّقنا وزملائي أعضاء المجلس، لخدمة وطننا الغالي “.

وكان رئيس الاتحاد عادل عزت اختار لاعب المنتخب السعودي السابق نواف التمياط لشغل منصب نائب الرئيس في الاتحاد السعودي بعد استقالة ياسر المسحل، الذي تم تعيينه عضوًا بالاتحاد.