فيديو طريف لفتاة ترصد موقف بين ” جداوية وقصيمية “

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل مقطع فيديو طريف لفتاة من جدة ، تتحدث عن موقف حدث معها داخل الفصل مع معلمة من القصيم .

وتحدثت الفتاة خلال الفيديو عن اختلاف اللهجة بين مواطني جدة ومواطني القصيم ، حيث طلبت المعلمة من الطالبة أن تجلس في مكانها ، قائلة ” وين مكانتس ” ، فيما أعتقدت الطالبة أن المعلمة تسألها عن المكنسة لتنظيف الفصل ، فقالت لها ” والله ما عندنا مكانس في الفصل ” ، ثم بعد ذلك قالت لها المعلمة ” أنتي وين تجلسين ” ، ففهمت الطالبة أن المعلمة تسألها عن مكانها لتجلس به وليس عن مكنسة .

وقالت الفتاة في نهاية الفيديو ” والله المعلمة فصلت علي فصله ، وأنا ما كنت أدري أن أهل القصيم ينطقون الكاف سين ” .