” مدني تبوك ” ينهي استعداداته لمواجهة الثلوج

محمود البلوي(صدى):

أنهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، استعداداتها للحالة الجوية السائدة في المواقع المحتمل تساقط الثلوج عليها.

وقال عبد العزيز الشمري، المتحدث الرسمي باسم المديرية، إن فرق الدفاع المدني تمركزت في ثلاث مواقع في مركز علقان ومركز الزيته ومدخل جبل اللوز.

وناشد الجميع بأخذ الحذر بمثل هذه الأجواء والأخذ بكافة أسباب الوقاية والسلامة خاصاً خلال التنقل على الطرقات، لافتًا إلى ضرورة الابتعاد عن الأماكن التي تشكل خطر على سلامتهم.