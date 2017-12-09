الأهلي المصري يوافق على رحيل قلب دفاعه بشرط

نواف السالم(صدى):

وافق النادي الأهلي المصري على رحيل قلب دفاعه الدولي رامي ربيعة، مقابل مبلغ 4 ملايين دولار، موضحًا أنه لا يمانع رحيل اللاعب بعد دفع هذا المبلغ.

ويمتلك ” ربيعه ” اهتمام كبير من نادي ليفربول ليضم لاعبين مصريين، وكان ربيعة لاعب سبورتينغ لشبونة السابق ارتبط بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي في الصيف المقبل.

يُذكر أن النادي الأهلي المصري تخلى عن قلب دفاعه الدولي الآخر أحمد حجازي لصفوف ويست بروميتش ألبيون في الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الاعارة مقابل 1.5 مليون باوند مع خيار الشراء في الصيف مقابل 4 ملايين باوند.