دراسة: استخدام أطفال ” التوحد ” للتكنولوجيا مفيدً جدًا

نايف السالم(صدى):

كشف أستاذ التربية الخاصة المساعد بجامعة جدة الدكتور سعد بن عذبة، أن 73% من أولياء الأمور اتفقوا ع استخدام أطفالهم التقنية والأجهزة المحمولة مثل ” آيباد ” كان مفيدًا جدًا لأطفالهم، نظرًا إلى أنهم يملكون ذاكرة بصرية قوية جدًا.

كما أشار إلى أن الدراسة كشفت أن 50 % من أولياء الأمور اتفقوا على أن استخدامها أسهم في تطوير وتحسين مهارات اللعب وزيارة الأقارب والأصدقاء والأكل خارج المنزل والتسوق والذهاب إلى التنزه، في حين أشار 52% من أولياء الأمور إلى أن استخدامها أسهم في تطوير وتحسين مهارات الروتين العائلي، كالأعمال والواجبات المنزلية، من إعداد وجبات الطعام، ومشاهدة التلفاز، وغيرها، في حين لم تتحسن مهارات استخدام الحمام والروتين الصباحي والذهاب إلى النوم والفراش وأوقات الطعام والتنقل والمواصلات والأنشطة الجسدية.

وأضاف أن 85% من أولياء الأمور أشاروا إلى أنهم سبق أن استخدموا التقنية مع أطفالهم، وأن 91% منهم أشاروا إلى أن أطفالهم كانت لديهم أجهزة لوحية في المنزل، في حين كشف 75% أنهم يستخدمونها في الألعاب، و71% في مشاهدة المقاطع ويوتيوب، بينما اتفق 68% من أولياء الأمور على أن التقنية أسهمت في تطوير وتحسين حياة أطفالهم الترفيهية.

وأوضح ” بن عذبة ” خلال دراسة قدمها في المؤتمر الدولي لتقنية المساعدة، أنه يجب إثراء المحتوى العربي للأجهزة المحمولة ببرامج وتطبيقات مخصصة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، لتوظيفها في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، بعد إخضاع أولياء الأمور والأطفال لبرامج تدريبية، واستخدامها وفق شروط وقيود محددة.

كما أكد أن هناك علاقة بين التقنية والأجهزة المحمولة والتوحد، إذ تعد فعالة ومفيدة؛ لأنها تستخدم المحتوى البصري، وتعمل بمثابة محفز ومعزز، فضلًا عن حملها والتنقل بها بسهولة، إلى جانب المساعدة في تطوير وتحسين مهارات متنوعة، مثل المهارات الأكاديمية، والاجتماعية، والتواصلية، والسلوكية.

يُذكر أن ” بن عذبة ” قدم دراسة تحت عنوان ” اتجاهات أولياء الأمور تجاه استخدام التقنية والأجهزة المحمولة مع أطفالهم ذوي اضطراب طيف التوحد في المملكة العربية السعودية” خلال المؤتمر الدولي لتقنية المساعدة ” تكنو لا إعاقة ” الذي يهدف إلى توفير الرعاية والدعم لفئة التميز.