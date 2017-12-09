جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود عن مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل بعدة جهات بالجامعة.

ودعا عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين الراغبين في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للعمادة http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ مشيراً إلى أن التقديم يبدأ يوم غد الأحد ويستمر حتى يوم الخميس 3 / 4 / 1439هـ .