رئيس الاتحاد الإماراتي: سنشارك في كأس ” خليجي 23 ” بالكويت

نواف السالم(صدى):

صرح مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن هناك نية من الاتحاد للمشاركة في الدوري الخليجي الذي سيقام في الكويت.

وأشار رئيس الاتحاد الإماراتي، إلى أن الاتحاد تلقى خطابًا من رئيس الاتحاد الكويتي أحمد اليوسف، بخصوص طلب المشاركة في البطولة أمس الجمعة.

وأكد على رغبتهم مشاركة كرة الكويت فرحتها بالعودة إلى المشاركات الدولية بعد رفع الحظر عنها.

وتقام البطولة في الفترة من الـ22 ديسمبر الحالي إلى الخامس من يناير المقبل.