مديرة الكرة بالقادسية: البرازيلي بوناميجو يحتاج لبعض الوقت

نواف السالم(صدى):

صرَح غازي عسيري، مدير الكرة بنادي القادسية، بأن لاعبو الفريق عاهدوا الإدارة على أن تكون مواجهة النصر اليوم السبت، بداية خير للفريق.

وأكد أن المدرب البرازيلي بوناميجو، يحتاج لبعض الوقت، حتى يُطبق التكتيك الخاص به، مشيرًا إلى أنه عمله كان جيدًا في التدريبات، والنقص الوحيد هو تحقيق النتائج الإيجابية.