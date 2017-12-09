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مديرة الكرة بالقادسية: البرازيلي بوناميجو يحتاج لبعض الوقت

مديرة الكرة بالقادسية: البرازيلي بوناميجو يحتاج لبعض الوقت
نواف السالم(صدى):

صرَح غازي عسيري، مدير الكرة بنادي القادسية، بأن لاعبو الفريق عاهدوا الإدارة على أن تكون مواجهة النصر اليوم السبت، بداية خير للفريق.

وأكد أن المدرب البرازيلي بوناميجو، يحتاج لبعض الوقت، حتى يُطبق التكتيك الخاص به، مشيرًا إلى أنه عمله كان جيدًا في التدريبات، والنقص الوحيد هو تحقيق النتائج الإيجابية.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13054 ] نشر منذ 2 ساعتين

اكيد ومع اول هزيمه من الاتفاق مطرود

[ عدد التعليقات: 5255 ] نشر منذ 24 دقيقة

هههههههههههههههههه امنيات يحددها ارض الميدان

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