أبرزها 3 مواجهات بدوري المحترفين.. مفكرة مباريات اليوم السبت

ماجد محمد(صدى):

يستعد الجمهور، اليوم السبت، إلى ختام الدور الأول من دوري المحترفين واستكمال الجولة الـ13، بثلاث مواجهات.

وتبدأ الجولة الـ13 من الدوري بين فريقي الفيحاء والباطن على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياض​ية بالمجمعية في تمام الـ3:10 عصرًا، ويأتي الباطن في المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز ما قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

ويواجه فريق الاتحاد نظيره الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في تمام 7:40 مساءً، حيث يأتي فريق الاتحاد في المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز الأخير برصيد 9 نقاط والعائد.

وفي آخر لقاءات اليوم من الدوري يلتقي القادسية بالنصر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في تمام الـ7:40 مساءً، حيث يحتل القادسية المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

كما يشهد دوري الأندية للدرجة الثانية مباراة واحدة اليوم، بين فريقي الرياض والدرعية على ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في تمام الساعة الـ3:05 عصرًا.

بينما يشهد الدوري الممتاز لدرجة الشباب 6 مباريات، يفتتحها فريقي الاتفاق والهجر في الساعة الـ2:50 عصرًا، ويحل 3 مباريات في الوقت ذاته، حيث يلتقي كلًا من ” النصر والرائد، الشباب والقادسية، الهلال والفتح ” في تمام الـ3:05 عصرًا.

كما يواجه الأهلي فريق أبها في اسلاعة الـ3:35 عصرًا، ليفتتح فريقي الاتحاد والوحدة مباراتهما في الساعة الـ3:40 عصرًا.

ويتواجه فريقي الروضة والهجر ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين على ملعب نادي هجر الأحساء في الساعة الـ2:55 عصرًا.