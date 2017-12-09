بالفيديو.. مريم حسين لـ ” علا الفارس ” : السعودية خط أحمر

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الممثلة مريم حسين، الإعلامية علا الفارس، بسبب تغريدتدها التي اعتبرها الكثير مسيئة للملكة، مشيرة إلى أن ما قالته لا يناسب إعلامي معروف في تعليقه عن القدس.

وقالت “حسين” في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أصبح هلا بالخميس أيقونة يتغني بها الإعلاميون ويغرّدون من خلالها تعليقا على القدس الشريف، هلا بالخميس هشتاق سعودي وله معني جميل في نفوس الكثير ولا يناسب إعلامي معروف أن يضع هذا الهاشتاق على ماحدث للقدس ” .

وأضافت: ” أكلوا وشربوا وشبعوا من خير السعودية وأهلها ولم يكتفوا وفي أول فرصة أصبحت هذه البلاد الطاهرة لهم مجرد هلا بالخميس، معليش راح اختصر كلامي.. إلا السعودية خط أحمر، إذا أنت اكرمت الكريم ملكته وأنت أكرمت اللئيم تمردا ” .

