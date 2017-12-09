كاتب رياضي: هذا النجم خسره الأهلي وكسبه الفيصلي
ثمن الكاتب الرياضي علي الزهراني، من إمكانيات وقدرات لاعب فريق الفيصلي إسلام سراج بعد نجاحه في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام الشباب في مباراة أمس من دوري المحترفين.
وأكد ” الزهراني ” ، على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أن فريق الأهلي خسر اللاعب سراج بمهاراته وقدراته الفائقة ” ، قائلًا ” إسلام سراج خسره الأهلي وكسبه الفيصلي، هذا النجم ضحية من ضحايا ربيروف المفلس ” .
القرشي[ عدد التعليقات: 2029 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللاعب لم ينتقل للفيصلي وإنما ذهب إعارة فقط لموسم واحد .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13054 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب بيعود ولا لا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5255 ] نشر منذ 18 دقيقة
ليتهم اخذو صالح العمري مجانا لانه عاله على الفريق الاهلاوي