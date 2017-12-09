كاتب رياضي: هذا النجم خسره الأهلي وكسبه الفيصلي

نواف السالم(صدى):

ثمن الكاتب الرياضي علي الزهراني، من إمكانيات وقدرات لاعب فريق الفيصلي إسلام سراج بعد نجاحه في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام الشباب في مباراة أمس من دوري المحترفين.

وأكد ” الزهراني ” ، على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أن فريق الأهلي خسر اللاعب سراج بمهاراته وقدراته الفائقة ” ، قائلًا ” إسلام سراج خسره الأهلي وكسبه الفيصلي، هذا النجم ضحية من ضحايا ربيروف المفلس ” .