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كاتب رياضي: هذا النجم خسره الأهلي وكسبه الفيصلي

كاتب رياضي: هذا النجم خسره الأهلي وكسبه الفيصلي
نواف السالم(صدى):

ثمن الكاتب الرياضي علي الزهراني، من إمكانيات وقدرات لاعب فريق الفيصلي إسلام سراج بعد نجاحه في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام الشباب في مباراة أمس من دوري المحترفين.

وأكد ” الزهراني ” ، على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أن فريق الأهلي خسر اللاعب سراج بمهاراته وقدراته الفائقة ” ، قائلًا ” إسلام سراج خسره الأهلي وكسبه الفيصلي، هذا النجم ضحية من ضحايا ربيروف المفلس ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2029 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللاعب لم ينتقل للفيصلي وإنما ذهب إعارة فقط لموسم واحد .

[ عدد التعليقات: 13054 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب بيعود ولا لا

[ عدد التعليقات: 5255 ] نشر منذ 18 دقيقة

ليتهم اخذو صالح العمري مجانا لانه عاله على الفريق الاهلاوي

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