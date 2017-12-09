باكستان ترفع حالة التأهب الأمني تحسبًا لوقوع أعمال إرهابية

إسلام آباد(صدى):

رفعت السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد وسط تقارير أمنية حذرت من إمكانية وقوع أعمال إرهابية.

وأوضحت قناة ” ايكسبريس نيوز ” الباكستانية اليوم أن هذا التطور جاء في ضوء مذكرة عممتها الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب على أجهزة تطبيق الأمن في جميع أنحاء باكستان، تضمنت معلومات عن رصد أجهزة المخابرات الوطنية.

جاء هذا التطور بعد يوم من تحذير السفارة الصينية بإسلام آباد جميع الرعايا الصينيين المتواجدين في باكستان بتوخي الحيطة والحذر وتجنب التردد إلى الأماكن العامة، وذلك بعد تلقي السلطات الصينية معلومات تفيد عن وجود خطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد أفراد ومنظمات صينية في باكستان.

من جهة أخرى حثت السفارة الأمريكية في باكستان جميع الرعايا الأمريكيين بتحديد تحركاتهم ونشاطهم وعدم التردد إلى الأماكن العامة لأسباب أمنية.