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    ديسمبر

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  3. العقل العربي الغبي يريد تحرير القدس حتى لو احتلت ايران مكة !

العقل العربي الغبي يريد تحرير القدس حتى لو احتلت ايران مكة !




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