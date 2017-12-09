رئيس لجنة الحكام يُعلن دعمه لـ ” المرديسي ” في المونديال

نواف السالم(صدى):

أعلن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ، عن دعمه الكامل للحكم الدولي فهد المرداسي، مشيرًا إلى محاولتهم إعطاءه الفرصةَ لتحقيق حلمه بالتحكيم في كأس العالم.

وأوضح رئيس لجنة الحكام : المرداسي وتركي الخضير سيمثلان السعودية في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن الحكام السعوديين سيتواجدون في الجولتين 15 و16 فقط من منافسات دوري المحترفين السعودي.