ترشيح 3 من نجوم الدوري السعودي لجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2017

ماجد محمد(صدى):

ضمت قائمة أفضل لاعب عربي خلال عام 2017، كلام من نواف العابد نجم نادي الهلال، والسوري عمر السومة نجم الأهلي، السوري وعمر خربين نجم نادي الهلال.

كما ضمت المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليز ، والجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي، والتونسي يوسف المساكني لاعب لخويا القطري، المغربي كريم الأحمدي لاعب فينورد الهولندي، الإماراتي عمر عبد الرحمن لاعب العين الإماراتي .

وتواجد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الوداد البيضاوي المغربي، العراقي مهند كرار لاعب فريق الظفرة الإماراتي .