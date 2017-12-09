ترشيح 3 من نجوم الدوري السعودي لجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2017
ضمت قائمة أفضل لاعب عربي خلال عام 2017، كلام من نواف العابد نجم نادي الهلال، والسوري عمر السومة نجم الأهلي، السوري وعمر خربين نجم نادي الهلال.
كما ضمت المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليز ، والجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي، والتونسي يوسف المساكني لاعب لخويا القطري، المغربي كريم الأحمدي لاعب فينورد الهولندي، الإماراتي عمر عبد الرحمن لاعب العين الإماراتي .
وتواجد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الوداد البيضاوي المغربي، العراقي مهند كرار لاعب فريق الظفرة الإماراتي .
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليش حطيتوا السومه كان خليتوهم كلهم هلاليين واضفتوا سلمان الفرج وريحتونا وين المولد وين السهلاوي وين كهرباء وين عكايشي وين وين وين لاعبين كثير هضمت حقوقهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 13054 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين سالم الدوسري وعمر هوساوي
فواز[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 1 ساعة
محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليز فعلاً نجم بدون مجاملات ونفخ في لاعبينا .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5255 ] نشر منذ 24 دقيقة
الف الف الف مبرووووووووووك للسومة