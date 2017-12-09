بالفيديو.. ظهور طرزان حقيقي يعيش بالغابة منذ 40 عاما على أكل الفئران

متابعات(صدى):

تحول رجل فيتنامي لطرزان حقيقي ، عقب انعزاله عن العالم ليعيش وسط الغابة لـ 40 عاماً عاش فيها على أكل الفئران

يظهر “هو فان لانج” البالغ من العمر 44 عاما في مقطع فيديو تم تداوله وهو يصطاد الفئران ويفترسها في محاولة للبقاء على قيد الحياة، بعدما اعتبر غابة في منطقة تاي ترا ملاذا له.

وتعود قصته عندما فر والده البالغ من العمر 85 عاما، وهو من قدامى المحاربين في الجيش الفيتنامي الجنوبي، مع ابنه من قريته الصغيرة عام 1971 بعد أن قصفت قنبلة أمريكية أمه وشقيقين آخرين، وتحولت المنطقة إلى مسرح لمعارك شرسة دارت بين الأمريكيين والمتمردين الشيوعيين.

ومنذ ذلك الحين، اختبأ في الغابة وانقطع عنهما الاتصال بالعالم الخارجي خشية من القتل خلال الحرب، وعاشا سويا في بيوت الأشجار معزولين عن العالم وارتداء ملابس مصنوعة من لحاء الأشجار مثل طرزان.

وتم اكتشافهما من قبل السكان المحليين في عام 2013، ومنذ ذلك الوقت تكيفا ببطء مع العالم الخارجي، وهم يعيشون الآن في منزل بالقرب من الغابة.