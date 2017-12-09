بالفيديو.. سيدة تثير غضب رجل بوضع قدميها على مقعده داخل القطار

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تضع قدميها على مقعد رجل داخل قطار بسبب مشاجرة بينهما.

وظهر بالفيديو نشوب مشاجرة كلامية بين رجل وسيدة انتهت بوضع قدميها على مقعده، ما أثار غضبه، وظهرت السيدة وهي تدعو الرجل بالأحمق وتتوعده بالضرب وصفعه على وجهه إذا قام بلمسها.

وانهالت السيدة على الرجل بكلام مسيء وقالت له إن زوجته لا تحبه وتستعمله لإنفاق أمواله لأنه أحمق، في حين رد الرجل بأنها شخص لا يحترم الآخرين، وطلب منها بإبعاد حذائها عن مقعده.

