للأسبوع الثاني على التوالي.. ارتفاع القيمة السوقية للأسهم بنحو 14 مليار ريال

عادل الحربي(صدى):

استمرت الأسهم السعودية في ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة 7085 نقطة بمكاسب بلغت 81 نقطة بـ1.2%.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم بنحو 14.38 مليار ريال لتصل إلى 1.67 تريليون ريال، حيث شهد السوق الكثير من العوامل الإيجابية الدافعة لتحقيق نمو في أسعار الأسهم والمؤشر العام.

وسجلت الأسهم هذا الارتفاع بدعم من معظم القطاعات، خاصة قطاع التطوير العقاري والذي يعتبر الأنشط في السوق، ولكن بالرغم من استحواذه على السيولة الأعلى مع تحرك لافت لسهم “دار الأركان ” ، إلا أن السهم قد يتعرض لضغوط بيعية خلال الأسبوع المقبل، مما يؤثر على قطاع التطوير العقاري.

يُذكر أن السوق افتتحت جلستها الأسبوعية عند 7003 نقاط، حيث ارتفعت في ثلاث جلسات، وتراجعت في جلستين، كانت أعلى نقطة في الجلسة عند 7120 نقطة رابحة 1.66 في المائة، وأغلقت في نهاية الأسبوع عند 7085 نقطة بمكاسب 81 نقطة بـ 1.16 في المائة.

كما ارتفعت قيم التداول 4.3 مليار ريال بنسبة 25% لتصل إلى 21 مليار ريال، بمعدل 38 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 390 مليون سهم متداول بنسبة 43% لتصل إلى 1.3 مليار سهم متداول، بمعدل تدوير 2.5%، أما الصفقات فارتفعت 24% بنحو 106 آلاف صفقة لتصل إلى 554 ألف صفقة.