ترك 3 أبناء بدون عائل.. وبلغت ديونه 350 ألف ريال

عبدالعزيز القثامي(صدى):

دعت فتاة تبلغ 15 عامًا من العمر، إلى مساعدة والدها الذي تراكمت عليه الديون حتى بلغت 350 ألف ريال، وهرب من المنزل خوفًا من القبض عليه.

وأوضحت الفتاة أنها وأخوتها لا يملكون دخلًا يعيشون منه، ولديها صكوكًا وطلبات تسديد وشفاعة من عدة قضاة محاكم لأهل الخير.

وأكدت الفتاة أن والدها يعاني من تحثرًا في الدم وسحتاج إلى سحب دم كل 3 أشهر، وفي حالة تأخره تصبح حيات مهددة بالخطر، كماأن أخوتها يعانون من أمراض تحتاج إلى العلاج الفوري.

وأصدرت محاكم التنفيذ بالطائف أحكامًا ضد المدعو بسبب الديون المتراكمة، وتم إيقاف خدماته وحساباته البنكية ووقف صرف راتبه.