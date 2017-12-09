علامات جديدة لمعرفة مشاكل الخصوبة لدى المرأة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت أبحاث علمية، عن وجود 3 علامات لمعرفة ما إذا كان هناك مشاكل في الخصوبة لدى المرأة، وتشير إلى أن هناك مشاكل تتطلب العلاج.

وتتضمن هذه العلامات، برودة الأطراف كالثلج، وترتبط هذه العلامة بقصور الغدة الدرقية وانخفاض مستوى هرمونها، وهي مشكلة تؤثّر على انتظام الإباضة، وتكون مصحوبة بأعراض مثل الإمساك، وجفاف البشرة.

وثاني تلك العلامات، هي خروج إفرازات من الحلمة عندما لا يكون هناك حمل أو رضاعة طبيعية، وترتبط هذه الحالة بزيادة هرمون برولاكتين في الدم، وهو ما يؤدي إلى إفراز حلمة الثدي للسوائل وفي بعض الأحيان الحليب.

وأخيرًا، نمو شعر الوجه غير المرغوب فيه على بشرة الوجه، وظهور حب الشباب أحياناً على الوجه والرقبة وجلد الظهر إشارة إلى عدم توازن الهرمونات، وهو ما يؤثر على الإباضة.