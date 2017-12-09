لليوم الثالث على التوالي.. شكوى أهالي مخطط التيسير بجدة من انقطاع الانترنت

نايف السالم(صدى):

يُعاني أهالي مخطط التيسير بمحافظة جدة من انقطاع خدمة الانترنت منذ 3 أيام، مطالبين بضرورة حل المشكلة.

وأكد الأهالي أن مطالباتهم بحل المشكلة لم تجد تجاوبًا من شركات الاتصالات.

ومن جانبه أكد ريان الجابري أن شبكة شركة stc السعودية تُعاني من مشكلة منذ أمس، حيث انقطعت الخدمة عن كامل الحي، قائلًا ” كلما حاولنا التواصل مع الشركة لتقديم بلاغ انقطاع خدمة الاتصال والإنترنت، نواجه باعتذار خدمة العملاء لوجود إما تحديث أو عطل في النظام ولا يمكننا تقديم بلاغ “.

وأشار ” الجابري ” إلى أن هذا الانقطاع المتواصل في الخدمة ادى إلى تعطل الجميع عن اعماله المتعلقة معظمها بالانترنت.

يُذكر أن الحي المنقطع عنه الخدمة عبارة عن عمائر 7 أدوار ويسكنه أكثر من 80% من المخطط.