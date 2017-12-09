بالفيديو.. مغردون يعيدون نشر كلمة مؤثرة للأمير سعود الفيصل عن القدس

نايف السالم(صدى):

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث القدس بإعادة نشر مقطع فيديو للأمير الراحل وزير الخارجية السابق سعود الفيصل، وهو يتحدث فيه عن القضية الفلسطينية.

ويظهر المقطع الأمير سعود الفيصل في كلمة له أمام الأمم المتحدة وهو يؤكد على أن طرح أي حل بعيد عن تحرير القدس الشريف ويزيل العدوان الأثيم عنها وعن المقدسات فيها ويعيدها عربية لأصحابها الشرعيين؛ لهو حل غير مقبول.

يأتي ذلك رداً على من بعض المزايدين على مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية ومن يحاولون تشويه صورتها، ومحو دورها في القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية.