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بالصور.. عروس تثير ضجة بجمالها

بالصور.. عروس تثير ضجة بجمالها
متابعات(صدى):

أثارت عروس داغستانية ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، بسبب جمالها وروعة إطلالتها .

وظهرت العروس بعدد من الصور بفستان ملائكي وطرحة طويلة ناعمة، وجمعت الإطلالة بالكامل بين النعومة والفخامة وهو سر جمالها، كما كانت ملامح العروس محددة بمكياج بسيط وشعرها معقودا للخلف ببساطة متناهية أيضا.

 

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2081 ] نشر منذ 27 دقيقة

اثار ضجه وأثارت ضجه واصبحنا وامسينا بين ضجه واخواتها-
عموماً
الجمال الطبيعي والبساطه والقوام المائس والاعتدال في الظهور والمظهر = السحر الحلال-

[ عدد التعليقات: 1412 ] نشر منذ 25 دقيقة

كبرتو السالفه عروس طالعه من محل التلميع الساطع اكيد كويسه😂😂😂

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