بالصور.. عروس تثير ضجة بجمالها

متابعات(صدى):

أثارت عروس داغستانية ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، بسبب جمالها وروعة إطلالتها .

وظهرت العروس بعدد من الصور بفستان ملائكي وطرحة طويلة ناعمة، وجمعت الإطلالة بالكامل بين النعومة والفخامة وهو سر جمالها، كما كانت ملامح العروس محددة بمكياج بسيط وشعرها معقودا للخلف ببساطة متناهية أيضا.