بعد 60 عامًا.. الكشف عن جريمة قتل في جلسة اعتراف بتكساس

واشنطن(صدى):

قضت هيئة المحلفين بولاية تكساس الأمريكية، بالسجن مدى الحياة على قس كاثوليكي متقاعد، في قتل ملكة جمال سابقة جاءت له من أجل الاعتراف، منذ عام 1960.

وجاءت إيرين جارزا المدرسة التي كان عمرها 25 عاماً، للاعتراف أمام القس خلال الأسبوع المقدس في العام المذكور، وأدين فيت يوم الخميس بتهمة القتل العمد.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن تلك كانت أقصى عقوبة ممكنة للقس الذي كان عمره 27 عاماً وقت ارتكابه الجريمة، ولكن عمره الآن 85 عاماً.

وكان جون فيت يعيش في دار للمسنين في أريزونا عندما وجهت له الاتهامات العام الماضي، وسُلم لتكساس لمحاكمته.