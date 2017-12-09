الشرطة الباكستانية تقضي على إرهابيين اثنين في كراتشي

إسلام آباد(صدى):

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم عن قضائها على اثنين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في مدينة كراتشي جنوب البلاد .

وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن العملية تم تنفيذها في منطقة ” جولستان جوهر ” بكراتشي، وذلك في ضوء معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية، حيث داهمت قوات الشرطة موقعاً للإرهابيين وتمكنت من القضاء على إرهابيين اثنين بعد تبادل إطلاق النار معهما.

وبيّن أن الإرهابيين اللذين قتلا كانا من المطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب والخطف مقابل الفدية.