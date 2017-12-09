” الوهيبي ” يدشن الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد بمدارس الرياض

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

يرعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي يوم غد الأحد الموافق ١٤٣٩/٣/٢٢هـ الساعة الثامنة صباحًا احتفاء الإدارة باليوم الدولي لمكافحة الفساد وذلك في مدرسة زهير بن سليم .

وقال الوهيبي أن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي بهدف تسليط الضوء على هذه الآفة وتوعية الطلاب والطالبات عن خطرها على المجتمع والتحذير منها والآثار السلبية الناجمة عنها بشتى صورها ومظاهرها ،كذلك تسليط الضوء على جهود الدولة على مكافحتها من خلال لجنة مكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد بشتى صوره وكذلك التوعية والتعريف بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” والدور الذي تقوم به .

من جهته بين مدير النشاط الطلابي أنور أبو عباة أن فعاليات الاحتفاء ستكون متعددة من خلال الفعاليات التي ستقام على مستوى الإدارة والتي ستشتمل على تدشين لليوم الدولي لمكافحة الفساد مرورًا بالحفل الثقافي والذي سيقام الساعة العاشرة صباحًا في مسرح الإدارة بالشؤون التعليمية والذي سيرعاه مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام والحفل الذي سيقام في القاعة الكبرى للشؤون التعليمية بنات بالوشم وترعاه مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة ريم الراشد كذلك الفعاليات التي ستقام على مستوى مكاتب التعليم والمدارس والبالغ عددها 4000 مدرسة والتي ستستمر لمدة خمسة أيام تتخللها العديد من الفعاليات حيث سيتم استثمار الإذاعة المدرسية للحديث عن الفساد وأثره السلبي وتعارضه مع الدين والمصلحة العامة بالإضافة إلى عمل معارض متنوعة ومجسمات عن كيفية حماية المكتسبات الوطنية .