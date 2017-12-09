مفتي موسكو: نقل الأمم المتحدة إلى القدس ” أمرًا منطقيًا “

موسكو(صدى):

أكد مفتي مدينة موسكو، ألبير كرجانوف، أن القدس هي العاصمة الفعلية للديانات السماوية الثلاث، مضيفًا أنه إذا كان الجزء الأساسي للنظام العالمي مبينًا على اتباع البشر لديانة معينة والتفاعل مع الأديان الأخرى، فالقدس هي قبة جميع الأديان.

و أشار المفتي إلى أن البلد التي تحتضن مقر الأمم المتحدة يتحمل مسئولية كبيرة أمام العالم وينبغي عليه تقديم أفكار توحد الأمم وتقرب بين الثقافات والديانات بأكبر قدر ممكن، داعيًا إلى نقل مقر الأمم المتحدة، إلى القدس معتبرًا إياه أمرًا منطقيًا.

وقال المفتي: لقد بات واضحًا أن الوضع يتطلب حل مسألة منح وضع دولي خاص لمدينة القدس، عبر الاتفاق ما بين ممثلي كافة الديانات.