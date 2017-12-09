” العليا الأمريكية ” توافق على طعن ترامب بشأن وثائق برنامج الهجرة

واشنطن(صدى):

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الجمعة، بتأييد 5 أعضاء محافظين على طعن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد قرارات المحاكم الأدنى بشأن نشر وثائق برنامج الهجرة، حيث وافقت على عدم نشر الوثائق.

ويعتبر هذا القرار مؤقتًا لحين انتهاء القضاه من مراجعة القضية بشكل مفصل.

وكانت المحاكم الأمريكية أمرت بنشر الوثائق المتعلقة بقرار إنهاء برنامج الهجرة الذي أقره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ويمنع ترحيل ما يقرب من 800 ألف مهاجر غير شرعي، أطلق عليهم اسم ” الحالمين “.

يُذكر أن ترامب أعلن أوائل سبتمبر الماضي بإنهاء برنامج الهجرة، لكنه منح مهلة 6 أشهر حتى الخامس من مارس 2018، لتفعيل قرار الإلغاء من أجل مناقشة برنامج بديل في الكونغرس.