” التموين العربي للأطعمة ” تُعلن عن 9 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة التموين العربي للأطعمة، عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة، بفروع الشركة في كلًا من الرياض، والمنطقة الشرقية.

وأعلنت الشركة عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين في عدد من التخصصات، حيث تم فتح باب التقديم في 7 ديسمبر 2017م.

وأوضحت أن الوظائف المتوفرة تحت مسمى:

– مدير منطقة (الرياض).

– مدير منطقة (الشرقية).

– منسق عمليات (الشرقية).

– سائق (الشرقية).

– مضيف (الشرقية).

– مقدم طعام (الشرقية).

– طباخ (الشرقية).

– مدير العمليات (الشرقية).

– مدير عام مطعم (الشرقية).

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخولهنا