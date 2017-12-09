” الجوازات ” تُعيد تمديد الزيارة العائلية إلى 6 أشهر عبر أبشر وإمكانية تغيير المستضيف

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة الجوازات، اليوم السبت، عن إمكانية تغيير المقيم للمستضيف عن طريق مراجعة الزائر والمستضيف الجديد لأحد مراكز التصحيح.

وأوضحت الإدارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر حتى 180 يومًا من تاريخ الدخول، على أن يتم التمديد قبل نهاية صلاحية التأشيرة بـ7 أيام وألا يكون مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام.

كما أشارت إلى أن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة مستمرة حتى 60 يومًا من تاريخ الإصدار ويلزم المغادرة قبل انتهائها، لافته إلى أن التعليمات الحالية تفرض رسوم على المرافقين والتابعين بمعدل 100 ريال شهريًا لتنويع الإيرادات وتقليص الاعتماد على النفط.

وأكدت الجوازات أنه يمكن للمواطن التنقل في دول الخليج بالهوية الوطنية شرط أن تكون صالحة لأكثر من 3 شهور.