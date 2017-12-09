هيئة الترفيه: 20 ألف شخص حضروا حفلات ياني في مدن المملكة

نورة الشهري(صدى):

كشفت هيئة الترفيه أن حفلات الموسيقار العالمي ياني كريسماس، لاقت نجاحًا باهرًا، بعد حضور 20 ألف سعودي، في جميع مدن المملكة.

وأوضحت الهيئة في تصريح لها اليوم السبت أن حجوزات الحفلات فاقت الـ 50 ألف حجزاً، حيث كان آخرها بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

يشار أن يأني ختم ليلة الوداع الأخيرة بعد حفله في الظهران بتغريدة أشاد فيها بالثقافة السعودية التي وصفها مذهلة، نظراً للتفاعل معه والحفاوة التي لاقاها خلال الأيام القليلة التي قضاها في المملكة.