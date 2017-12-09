وظائف إدارية شاغرة بجمعية البر الخيرية
نشرت جمعية البر الخيرية بوادي الدواسر، إعلان عن حاجتها لوظائف إدارية شاغرة للمواطنين، للعمل بمقر الجمعية في محافظة وادي الدواسر، تحت مسمى ” مدير تنفيذي، ومحاسب “.
وأوضحت الجمعية أن على الراغبين بالتقديم تسليم الطلبات في مقر الجمعية بالخماسين، على أن يكون آخر موعد لاستلام الطلبات في تاريخ 15 / 4 / 1439هـ.
وأعلنت الجمعية عن الشروط المطلوبة، كالتالي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– يفضل شهادة جامعية في الإدارة للمدير التنفيذي.
– يُشترط شهادة جامعية في المحاسبة لوظيفة المحاسب.
– ألا يقل تقدير التخرج عن جيد جدًّا.
– خبرة لا تقل عن سنة في العمل الخيري.
– يفضل الحاصل على دورات تدريبية في نفس المجال.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
ونشرت الجمعية رقم خاص للاستعلامات والاستفسارات (0117844215).
alfahd42[ عدد التعليقات: 13017 ] نشر منذ 52 دقيقة
موفقين