وظائف إدارية شاغرة بجمعية البر الخيرية

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت جمعية البر الخيرية بوادي الدواسر، إعلان عن حاجتها لوظائف إدارية شاغرة للمواطنين، للعمل بمقر الجمعية في محافظة وادي الدواسر، تحت مسمى ” مدير تنفيذي، ومحاسب “.

وأوضحت الجمعية أن على الراغبين بالتقديم تسليم الطلبات في مقر الجمعية بالخماسين، على أن يكون آخر موعد لاستلام الطلبات في تاريخ 15 / 4 / 1439هـ.

وأعلنت الجمعية عن الشروط المطلوبة، كالتالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– يفضل شهادة جامعية في الإدارة للمدير التنفيذي.

– يُشترط شهادة جامعية في المحاسبة لوظيفة المحاسب.

– ألا يقل تقدير التخرج عن جيد جدًّا.

– خبرة لا تقل عن سنة في العمل الخيري.

– يفضل الحاصل على دورات تدريبية في نفس المجال.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

ونشرت الجمعية رقم خاص للاستعلامات والاستفسارات (0117844215).