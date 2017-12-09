أسباب استبعاد ” علا الفارس ” من تقديم ملتقى الوظائف

أماني الغامدي(صدى):

استبعدت هيئة توليد الوظائف، الإعلامية علا الفارس، من تقديم ملتقى التخصصات والوظائف الذي نظمته أول أمس الخميس، نظرًا للمطالبات التي وصلت إلى الملتقى قبل انطلاقه بساعات.

واستنكر نشظاء مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مذيعة أردنية بتقديم ملتقى لتوظيف سعوديين وسعوديات، متسائلين ألا توجد مذيعة سعودية.

وكانت شبكة قنوات ” إم بي سي ” قد استبعدت الإعلامية الأردنية من فريقها، على خلفية تغريدة أساءات فيها إلى العرب بعد قرار دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.