العمل تستقبل أكثر من 30 ألف يمني خلال عام

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استقبلت أكثر من 30 ألف زائر يمني خلال العام الماضي، في مراكز التصحيح وخدمتهم للحصول على فرص وظيفية بالمملكة.

وأوضحت المصادر أنه تم خدمة أكثر من 30 ألف منشأة من خدمات أجير من خلال توفير الاستفادة من خدمات العمالة.

وأكدت أنه تم إصدار أكثر من 750 ألف إشعار أجير على مستوى جميع الخدمات، بينما تم تسجيل وخدمة 17 ألف باحث عن العمل في موسم الحج من خلال منصة إلكترونية لتوثيق العمل المؤقت في الموسم.