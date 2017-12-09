” الداخلية الكويتية ” تنفي العثور على كمية كبيرة من الأسلحة بفهد الأحمد

خالد الظفيري(صدى):

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، أن الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العثور على كمية كبيرة من الأسلحة في منزل قيد الإنشاء بمنطقة فهد الأحمد، غير صحيحة وجميعها مزاعم لا تمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الصور المتداولة للأسلحة المزعومة مفبركة وتم عمل مونتاج لها، مشيره إلى أن حقيقة الأمر هو العثور على مسدس قديم في منزل قيد الإنشاء منذ فترة وتم تحريزه من قبل قطاع الأمن الجنائي قبل أسبوع من الآن.

ووجهت الوزارة رسالة إلى وسائل الإعلام، داعيه إياهم إلى التحلي بالمسئولية وعدم تداول أخبار كاذبة أو صور غير صحيحة، مؤكده أن أبواب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مفتوحة للرد على أي تساؤلات.