شركة إميرسون الدولية بحاجة إلى موظفين جدد

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة إميرسون الدولية “ Emerson ”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين.

واشترطت في المتقدمين أن يكونو من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، وذلك في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في محافظات المنطقة الشرقية.

و سيكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للشركة، والوظائف هي:

– مدير المبيعات الإقليمي- صمامات التحكم: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال).

– فني تجميع وصيانة: شهادة الدبلوم التقني في تخصصات: (تكنولوجيا الهندسة الكهربائية، أو الإلكترونية).

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).