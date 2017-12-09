مركز الملك سلمان يوزّع 1000 سلة غذائية في مديرية مدغل في مأرب

فهمي محمد(صدى):

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 1000 سلة غذائية في مديرية مدغل التابعة لمحافظة مأرب ، ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة غذائية تستهدف محافظات (مأرب، البيضاء، الجوف، صنعاء).

ويأتي هذا التوزيع امتدادًا للمشروعات الإغاثية التي يقدمها المركز لجميع أبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأزمة التي يعيشونها.